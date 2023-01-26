مروان حاتم.. قصة مراهق أصدر كتابًا في التنمية الذاتية للمراهقين

أصدر مروان حاتم كتاب «نادي المراهقين الأكثر نجاحًا»، وحاتم هو مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا أصدر أول كتبه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 والتي تحل في الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 6 من فبراير المقبل.

الكتاب من توزيع مكتبة زهراء الشرق، وجاء في تصديره "يُطبق الكتاب الخطوات الثلاث الرئيسة المشتركة بين الأشخاص الأكثر نجاحًا وتميزًا حول العالم، والتي يرى الكاتب بأن هذه الخطوات هي ما يحتاجه المراهق لكي يكون مستعدًا للانطلاق إلى عالم النجاح والسعادة. كتاب نادي المراهقين الأكثر نجاحًا يطرح أفكارًا جذابة ومتميزة عن كيفية حلّ مشاكلك بفعالية، والتفكير بإيجابية، والثقة بالنفس، واستثمار ذاتك، وإدارة وقتك، وطرق فعالة ومبتكرة لكسب المال في مرحلة مراهقتك، والعديد من الموضوعات الشيقة الأخرى! بالإضافة إلى أن جميع الموضوعات بهذا الكتاب مقدمة بأسلوب ممتع وشيق وسهل الفهم.

يمكننا القول أن كتاب "نادي المراهقين" يساعد المراهقين في التغلب على المشاكل والتحديات التي قد يواجهونها، ويمكنهم من بناء علاقات صداقة ناجحة وطويلة المدى، وتحقيق أهدافهم في سنٍ صغير، ويعلمهم كيفية الإنسجام مع أسرهم، وتحسين صورتهم أمام أنفسهم، وغير ذلك الكثير.

أما عن مروان حاتم فهو كاتب مصري، يبلغ من العمر ١٥ عامًا. يعد كتاب “نادي المراهقين” أول كتاب تنمية ذاتية عن المراهقة كتبه مراهق في مصر، وهو أول أعماله.

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتشهد النسخة الحالية تواجد 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً، ومشاركة 53 دولة، منها دول تُشارك لأول مرة، هي المجر، وجمهورية الدومينيكان.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.