الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأحياء الإسكندرية

حملات ازالة البناء
حملات ازالة البناء المخالف بالإسكندرية

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم بالتنسيق مع حي شرق تحت إشراف الدكتورة رباب مدني حملات مكبرة؛ لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بشارع ابن منقذ وكذا فك شدة خشبية بعزبة الموظفين فضلا عن إيقاف أعمال بناء هنجر بأبيس الثانية وتم التحفظ على خلاطة بالإضافة إلى إزالة بعض المباني بمنطقة أبيس الأولى، والتحفظ على كمية كبيرة من الأسمنت، وعدد من براميل المياه المستخدمة في أعمال البناء.

وقام حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول بحملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية أسفرت عن إزالة 17 حالة بناء متغيرات مكانية بحوض صبحي وعزب التوفيقية والطوير والمراغي الجديدة ومحسن وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حي العامرية أول بحملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف بقرية الكرنك النهضة عبارة عن بناء غرفتين وتعلية سور تم إزالتها بالكامل وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير عدد من قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة قبلى طريق إسكندرية -مطروح الساحلى ك 46 حيث تم هدم أسوار بطول 95م وارتفاع 2م، وسور بطول 20م وارتفاع 2.40 م، و3 أعمدة خرسانية و3 غرف بأرتفاع 3.5 م وسقف خرسانى، وتم التحفظ على بوابات حديد وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وتُواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

حملات ازالة البناء المخالف بالإسكندرية
حملات ازالة البناء المخالف بالإسكندرية
حملات ازالة البناء المخالف بالإسكندرية
حملات ازالة البناء المخالف بالإسكندرية
الإسكندرية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية البناء المخالف أحياء الإسكندرية حملات مكبرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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