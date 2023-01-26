السجن 10 سنوات لـ4 متهمين شرعوا فى قتل مواطن بالفيوم

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار حسن دياب محمد، بالسجن المشدد 10 سنوات، على المتهمين (يوسف ع. ط- 26 سنة)، وشقيقه (محمود-29 سنة)، و(أحمد س. ع- 29 سنة)، و(مجدي م. ب. أ- 24 سنة)، لإدانتهم بالشروع فى قتل المجنى عليه (يوسف م. م.)، بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء في الطريق العام، وترويع كل من المجنى عليهما «يوسف م»، و«نجاة ح»، وإتلاف سيارة مملوكة للمجني عليه.

بدأت الواقعة، التي قيدت برقم 3537 لسنة 2022 جنح مركز إطسا، وبرقم 915 لسنة 2022 كلى الفيوم، فى 15 فبراير 2022، بمركز إطسا، عندما شرع المتهمون في قتل المجني عليه «يوسف م»، بأن أعدوا أسلحة بيضاء، وتربصوا به فى الطريق الذى يمر منه، وبمجرد وصوله انهالوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء بعد استيقاف سيارته، والتعدي عليها، وإحداث تلفيات بها، ونقل المجنى عليه للمستشفى، وتم تلقى العلاج.

كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهما (يوسف. م)، و(نجاة. ح)، بهدف ترويعهما، والتأثير فى إرادتهما لفرض السيطرة عليهما، وتعريض حياتهما للخطر، بحيازة المتهمين الأسلحة البيضاء بحوزتهم، فضلا عن إتلافهم عمدا السيارة رقم (ف ه ص 4281)، المملوكة للمجنى عليه، وكسروا أجزاء منها، وحيازتهم سكينا، وعصا «شومة»، للاعتداء على الأفراد.

وورد البلاغ من إدارة شرطة النجدة والأهالي بوقوع مشاجرة بعزبة الخوري، التابعة لقرية تطون بمركز إطسا، وانتقلت قوة من الشرطة إلى المكان، ووجدوا السيارة الملاكى ماركة "سبورتاج" متوقفة على كوبرى عزبة الخوري، بجانب الطريق، مفتوحة الأبواب وبها تلفيات، وبسؤال الأهالي المتجمعين حولها أفادوا بأن قائدها نقل بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج، وأن السبب تعدى بعض الأفراد عليه وعلى سيارته، وتوصلت التحريات للجناة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأحالت الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم، التى أصدرت حكمها المتقدم.