بعد النجاح الكبير لبطولة الآشيان تور.. نادي مدينتي للجولف يستضيف بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا تور ( فيديو )

يستضيف نادي مدينتي للجولف – أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى – فعاليات بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف " مينا تور" في الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير .

ويشارك في البطولة نحو 80 لاعباً ، بواقع 20 لاعباً محترفاً و 60 من اللاعبين الهواة . وتتضمن الفعاليات إقامة مسابقتين ، حيث تقام الأولى من 31 يناير إلى 2 فبراير ، وتقام المسابقة الثانية من 5 إلى 7 فبراير ، بمجموع جوائز 75 ألف دولار لكل مسابقة على حدة . فيما يقام يوم رياضي ترفيهي يوم 3 فبراير ، ويشهد إقامة مباراة بين المحترفين والهواة المشاركين بالبطولة.

من جانبه ، قال جوش نورث، المدير العام لنادي مدينتي للجولف: "يسعدنا جميعاً استضافة فعاليات بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا تور" في نادي مدينتي للجولف لأول مرة ، ستكون هذه تجربة مثيرة وسنعمل بجد لضمان تحقيق أهدافنا بخروج البطولة في أفضل صورة ممكنة ".

وتقام بطولة "مينا تور" للجولف بعد النجاح الكبير لنادي مدينتي للجولف في استضافة بطولة سلسلة الجولة الآسيوية للمحترفين "الآشيان تور" في نوفمبر ٢٠٢٢ ، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف ، لتصبح مدينتي مقصداً للبطولات الرياضية العالمية ، وذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أفضل لاعبي العالم لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية.

ونال نادي مدينتي للجولف ، المستضيف لفعاليات بطولة "مينا تور"، جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعامي 2021 و 2022 بحسب تصنيف World Golf Awards؛ لتميزه بتصميم عالمي وضعه بروبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالي 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

وتعد ملاعب جولف مدينتي أحدث ملاعب للجولف في مصر على مساحة 420 ألف متر مربع، وتضم 18 حفرة بالإضافة إلى 9 حفر للعبة فوت جولف، وهو الملعب الوحيد في مصر المجهز لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف.

وتدير شركة “ترون” العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في العالم في إدارة وصيانة ملاعب الجولف وإستضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الخاصة برياضة الجولف.