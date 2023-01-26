الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إقبال كبير على جناح الطفل بمعرض الكتاب.. ولأول مرة وسائل تعليمية لذوي الهمم

قاعة الطفل
قاعة الطفل

شهدت قاعة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالتجمع الخامس، إقبالا كبيرا في أول ساعات اليوم الأول لمعرض الكتاب.

وتشمل القاعة الكثير من الكتب والوسائل التعليمية المختلفة للأطفال، بالإضافة إلى أنها تشمل العديد من الكتب الدراسية المختلفة.

ويشمل المعرض لأول مرة جناح للوسائل التعليمية لذوي القدرات الخاصة والطلاب الذين يعانون من مشاكل التخاطب.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.

التجمع الخامس القاهرة الدولي للكتاب القاهرة الدولي الكتب الدراسية ا بمعرض الكتاب ذوى القدرات الخاصة

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