الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 30 متهما بالاتجار في المخدرات والسلاح خلال حملات بأسيوط

حملة أمنية
حملة أمنية

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تم ضبط 33 قطعة سلاح ناري عبارة عن 15 بندقية آلية و10 بنادق خرطوش و7 فرد محلي وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 23 متهما لعدد 14 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 7 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 562 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات.

قطاع الأمن العام اسيوط ديروط مديرية امن أسيوط سلاح

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وائل لطفي

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