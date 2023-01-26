كاتب صحفى: العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند فى زيادة مستمرة

تحدث أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية إلى الهند، موضحًا تأثيرها على زيادة النفوذ المصري الإقليمي، مؤكدًا أن مصر منذ عام 2014 تعيد هندسة علاقتها الخارجية بشكل يؤسس لتوازن مهم جدًا.

وأضاف رفعت خلال حواره مع برنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد» الخميس، أن الهند بلد كبير وصديق لمصر، موضحًا أن التعاون العسكري بين مصر والهند يرجع إلى فترة الستينيات.

وتابع: «الهند بلد كبير على مستوى عدد السكان، حيث إنهم يمثلون 15% من سكان العالم»، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند في زيادة مستمرة، حيث تجاوزت نسبة الزيادة في التبادل التجاري بين البلدين 7.18 مليار دولار، كما أن الهند تعد شريكًا أساسيًا لمصر في مجال الهيدروجين الأخضر ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 52 شركة هندية تعمل في مصر، يعمل بها أكثر من 35 ألف عامل مصري، موضحًا أن نسبة الاستثمارات الهندية في مصر تزيد عن 3.5 مليار دولار.

وتابع: «مصر تعتمد على الهند في استيراد اللحوم، كما أن الهند تعد ثاني أكبر دولة مصدرة للسياحة بعد الصين، ونتمنى أن يكون نصيب مصر من السياحة الهندية أكبر مما هو عليه حاليًا».