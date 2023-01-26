الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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الرئيس السيسى ونظيرته الهندية يغادران مقر الاحتفال بيوم الجمهورية

جريدة الدستور

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة الهند دروبادي مورمو، مقر الاحتفال بيوم الجمهورية في نيودلهي.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي، اليوم الخميس، في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.

وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات احتفالات الهند بيوم الجمهورية، وتم رفع العلم المصرى خلال عزف السلام الوطنى، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أطلقت المدفعية الهندية 21 طلقة ترحيبًا بمشاركة الرئيس السيسي كضيف شرف في احتفالات الهند بعيدها الجمهوري.

كما قدمت القوات المسلحة الهندية عروضًا جوية عسكرية من مختلف أنواع الطائرات، ثم تم عرض مجموعة من الفقرات الفنية الشعبية لعدد من الولايات الهندية المختلفة.. واختتم الاحتفال بعزف السلام الوطني الجمهوري الهندي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسة الهند مقر الاحتفال يوم الجمهورية في الهند الرئيس السيسي

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