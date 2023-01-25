الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 27 راعياً فى انفجار قنبلة وسط نيجيريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة النيجيرية، مقتل 27 راعيا وإصابة عدد آخر في انفجار قنبلة اليوم الأربعاء بوسط البلاد، التي تشهد أعمال عنف بين الرعاة والمزارعين.

كان الرعاة وقطعانهم في قرية ركوبي الواقعة على الحدود بين ولايتي نصراوة وبنويه عندما انفجرت "قنبلة".

وقال المسؤول بشرطة ولاية نصراوة ماياكي محمد بابا: "تأكدنا من مقتل 27 شخصا في الانفجار فضلا عن عدد كبير من المواشي".

وأضاف المسؤول: أن "عدة أشخاص آخرين أصيبوا وقد يرتفع عدد القتلى".

ويحقق خبراء الشرطة في مصدر الانفجار.

من جهتها، زعمت مجموعة تمثل الرعاة أن الانفجار جاء نتيجة قصف للجيش النيجيري. 

 

مزاعم بأنها غارة جوية

وقال لاوال دانو من جمعية مربي ماشية "لقد كانت غارة جوية. قتلت 27 شخصًا من أهالينا".

وأضاف دانو: "نعلم جميعا أن الجيش وحده هو الذي يمتلك طائرات لتنفيذ ضربات جوية، وندعو إلى تحقيق شامل وفرض عقوبات ضرورية على من يقف وراء الأمر".

ولم يرد المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

وقعت في العام الماضي غارات جوية عرضية على المدنيين في شمال شرق نيجيريا وشمال غربها، حيث يقاتل الجيش إرهابيين وعصابات إجرامية.

كما يتنازع في وسط نيجيريا الرعاة والمزارعون حول حقوق الرعي والمياه.

واتخذ صراعهم المستمر منذ عقود بُعدًا عرقيًا ودينيًا في السنوات الأخيرة، إذ إن معظم الرعاة مسلمين في حين أن معظم المزارعين من المسيحيين.

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تحرير 12 شخصا احتجزوا رهائن فى محطة قطار جنوب نيجيريا

وتأتي حادثة اليوم، بعد نحو عشر أيام من تحرير قوات الأمن النيجيرية أعلنت 12 شخصا احتجزهم مسلحون منذ الأسبوع الماضي في محطة قطار رابط بين ولاية إيدو ومدينة واري جنوب البلاد.

وقال المسئول الإعلامي بولاية إيدو كريس أوسا نيهيكاري "حرر فريق من عدة وحدات 12 من الضحايا الـ14 الذين كانوا لا يزالون محتجزين رهائن أثناء الهجوم على محطة إيجويبن".

الشرطة النيجيرية مقتل 27 راعيا جرحى انفجار قنبلة قرية ركوبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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