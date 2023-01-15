الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحرير 12 شخصا احتجزوا رهائن فى محطة قطار جنوب نيجيريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت السلطات النيجيرية أن قوات الأمن حرّرت، الأحد، 12 شخصا احتجزهم مسلحون منذ الأسبوع الماضي في محطة قطار في جنوب البلاد.

وكان تعرض عشرات الأشخاص للاحتجاز منذ السابع من يناير أثناء انتظارهم القطار الرابط بين ولاية إيدو ومدينة واري.

وقال المسئول الإعلامي بولاية إيدو كريس أوسا نيهيكاري "حرر فريق من عدة وحدات 12 من الضحايا الـ14 الذين كانوا لا يزالون محتجزين رهائن أثناء الهجوم على محطة إيجويبن".

ساد ارتباك الأحد بشأن عدد الأشخاص الذين احتجزوا يوم الهجوم، وراوح عددهم وفق المصادر بين 24 و32.

الشرطة النيجيرية تحرير رهائن 12 شخصا مسلحون محطة قطارإيجويبن

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