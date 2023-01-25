التحفظ على طن مخلل مجهول المصدر داخل معمل بالمحلة الكبرى

وجهت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط أسعار السلع وتحري التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع ومكافحة ارتفاع الأسعار بدائرتي طنطا والمحلة الكبري.

ضمت الحملة مفتشي ادارة الرقابة التموينية وهم كل من “ناصر مصطفى العفيفى، واشرف شرف الدين، ومحمود حسن برغوث، والسيد احمد الحوالة”، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخليه فرعى وسط وغرب الدلتا.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن “مخلل” منتج نهائى ومجهولة المصدر وبدون بيانات داخل معمل مخللات مجهول المصدر بدائرة مدينة المحلة الكبرى.

وحرر عنهم 40 محضرا بعدم إعلان الاسعار لمحال بقالة، ومحضري بيع بأزيد من السعر المعلن.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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