الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على طن مخلل مجهول المصدر داخل معمل بالمحلة الكبرى

تموين الغربية
تموين الغربية

وجهت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط أسعار السلع وتحري التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع ومكافحة ارتفاع الأسعار بدائرتي طنطا والمحلة الكبري.

ضمت الحملة مفتشي ادارة الرقابة التموينية وهم كل من “ناصر مصطفى العفيفى، واشرف شرف الدين، ومحمود حسن برغوث، والسيد احمد الحوالة”، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخليه فرعى وسط وغرب الدلتا.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن “مخلل” منتج نهائى ومجهولة المصدر وبدون بيانات داخل معمل مخللات مجهول المصدر بدائرة مدينة المحلة الكبرى.

وحرر عنهم 40 محضرا بعدم إعلان الاسعار لمحال بقالة، ومحضري بيع بأزيد من السعر المعلن.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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طن مخلل مجهول المصدر وبدون بيانات داخل معمل بالمحلة الكبري إدارة الرقابة التموينية التموين والتجارة الداخلية التيسير علي المواطن التجارة الداخلية بغرض الاحتكار وحجبها عن التداول بقيادة المهندس محمد أبوهاشم شرطة التموين والتجارة الداخلية

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