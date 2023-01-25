لجنة المسابقات تعلن عقوبات الأندية فى الجولة 15 من الدورى

قررت لجنة المسابقات بإشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقة في رابطة الأندية، بالتنسيق مع الرابطة برئاسة أحمد دياب، الإعلان عن عدد من القرارات بعد انتهاء الجولة الـ13 للدوري المصري الممتاز، وجاءت كالتالي:

الداخلية والمقاولون:

إيقاف شيبوكي كيلتش لاعب الداخلية مباراتين للطرد بسبب لعبة خطرة.

إيقاف اللاعب محمود طلعت لاعب الداخلية مباراة واحدة للطرد لسابق الإنذار.

فيوتشر والمصري:

غرامة مالية علي النادي المصري عشرون ألف جنيه ومنع 178 مشجعًا من جماهير النادي من حضور مباراة واحدة؛ لتكرار السباب الجماعي من الجماهير.

بيراميدز وسموحة:

إيقاف أسامة جلال لاعب بيراميدز مباراة واحدة للطرد لسابق الإنذار.