وزير الرياضة يشهد ختام البطولة التأهيلية لكأس العالم للفروسية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، ختام البطولة التأهيلية لكأس العالم للفروسية فى التقاط الأوتاد والتى تستضيفها مصر بملاعب نادي الفروسية للشرطة بالخيالة.

يشارك فى البطولة لاعبى دول "السعودية، الامارات، فلسطين، انجلترا، ماليزيا"، وتأهل لكأس العالم المقبلة منتخبا مصر والسعودية.

حضر ختام البطولة كل من الشيخ محمد بن عيسي الفيروزي رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وسفير فلسطين ،وسفير عمان ،والفنان احمد السقا ،والفنانة حورية فرغلي ،واللواء عاطف العطار رئيس الاتحاد الافريقي لالتقاط الاوتاد والمدير الفني لمنتخب مصر، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير.

أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى المنافسات التى قدمها اللاعبين المشاركين فى البطولة فى مراحلها المختلفة سعياً للتأهل إلى منافسات كأس العالم، متمنياً التوفيق لمنتخبى مصر والسعودية المتأهلان إلى كأس العالم بعد فوزهما بالمراكز الأولى.

أوضح الوزير أن البطولة تأتى ضمن سلسلة البطولات الدولية التى تستضيفها مصر على مدار العام فى ضوء السعى نحو جعل مصر منصة لاستضافة كبرى الفعاليات والأحداث والبطولات العالمية ، استفادةً من المقومات والبنية التحتية الرياضية والخبرات الفنية والتنظيمية التى تتمتع بها الدولة المصرية.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح وزارة الشباب والرياضة، بمعرض الكتاب، عقب افتتاح الدورة الـ ٥٤ للمعرض، تحت شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"،والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من ٢٥ يناير حتى ٦ فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.



ويضم جناح وزارة الشباب والرياضة عدد من المعارض يُستعرض خلالها أعمال قطاعات الوزارة المختلفة " تنمية النشء - تنمية الشباب - تمكين الشباب - البرلمان والتعليم المدني - التنمية الرياضية"، كما يتم استعراض ما تقدمة المنصة الوطنية للشباب"كياني" والتي تم اطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وكذا استعراض مشروع "ريحانة"، ويستضيف جناح الوزارة للمرة الأولي عدد من الفعاليات الثقافية والندوات من خلال أجندة فعاليات تم إعدادها من خلال كافة الإدارات المركزية بالوزارة.