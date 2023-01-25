الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإعلام الهندي يحتفي بزيارة الرئيس السيسي لنيودلهي

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في الهند

أكدت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، اليوم الأربعاء، أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي رئيسي هائل، مسلطة الضوء على العلاقات المصرية - الهندية، في ظل استمرار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند.

وبحسب الصحيفة الهندية، فقد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضيف الرئيسي في احتفالات يوم الجمهورية 2023 ، إلى صحيفة هندوستان تايمز حول ملامح العلاقة بين الهند ومصر، ومجموعة من القضايا الثنائية والدولية الأخرى، مؤكدا حرصه لتعزيز العلاقات بين مصر والهند.

تاريخ طويل من العلاقات

وأشارت الصحيفة إلى أن الهند ومصر يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون والعلاقات الوثيقة، كما أن الرئيس السيسي يعد أول رئيس جمهورية مصري تتم دعوته كضيف شرف في يوم الجمهورية الهندي.

وتابعت: كما أن مصر دولة ضيفة في ظل رئاسة الهند لمجموعة العشرين، في ظل علاقات متينة وممتدة لحوالي ٧٥ عاما، وبالتالي هناك قدر كبير من التعاون التاريخي بين البلدين يمكن بناؤه توفير فرصا وإعادة لتطوير العلاقات الثنائية.

كما عملت الهند ومصر سويًا بشكل وثيق في أيام حركة عدم الانحياز، ولكن في عالم سريع التغير، وتكتسب العلاقات المصرية الهندية قوة أكثر فأكثر يومًا بعد يوم، وتمتد لتشمل مختلف جوانب ومجالات التعاون على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وكذلك الاجتماعية والثقافية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر دولة تمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد تحرص مصر على الاستثمار في علاقات وثيقة مع الهندمن أجل إقامة تعاون ثلاثي لصالح الدول الأفريقية والعربية والتعاون في إطار جنوب-جنوب.

وأفادت الصحيفة الهندية في تقرير لها صادر، اليوم الأربعاء، إلى أنه مع مراعاة توافر الخبرات الفنية والقدرات التمويلية للهند، في الوقت الذي تتمتع فيه مصر بموقع استراتيجي متميز يعمل كبوابة للهند إلى إفريقيا.

ويواصل الرئيس السيسي زيارته الثالثة للهند خلال هذه الفترة للاحتفال باليوم الجمهوري، بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.

هندوستان تايمز العلاقات الهند المصرى الرئيس السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

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