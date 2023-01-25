بالأسماء.. حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء فى الدقهلية

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أكبر حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وتضمنت الحركة ندب أحمد عبدالمعتمد أحمد جاد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب أحمد محمد عرفة مسعد، نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب أحمد محمد ابراهيم علي، إخصائي علاقات عامة بمركز المنصورة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا، وندب عبدالهادي محمد عبده، نائب رئيس حي شرق المنصورة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا، وندب سهام صلاح أبوبكر، رئيس قرية ميت الكرما بمركز طلخا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب أمل أحمد الشحات، سكرتير مركز ومدينة شربين، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين، وندب رشا فاروق وهبة نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين.

كما تم ندب محمد أحمد إبراهيم طه، مدير إدارة النظافة بجهاز تجميل المدينة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وندب إبراهيم صابر أحمد شبكة رئيس قرية كفر الأطرش بمركز شربين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب ياسر عبدالنبي عباس نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب محمد البدوي أحمد البدوي نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب كريمة صديق عبدالغفار نائب رئيس مركز ومدينة نبروه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا، وندب حمدي إبراهيم العجمي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا، وندب عبدالفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب نجلاء فتحي أحمد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب محمد عوض عبدالجليل نائب رئيس مدينة الكردي للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب عبده زكريا علي يحي نائب رئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب طارق جاد ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب الدسوقي محمد الدسوقي نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي، وندب إنجي سامي عبدالمقصود نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي، وندب ابراهيم الطنطاوي عبدالحميد نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمي الآمديد، وندب مني محمد حلمي المتبولي نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة نبروه، وندب فاتن عادل أحمد الخطيب رئيس قرية كفر الروك بمركز السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وندب حسام صبري ابراهيم مدير إدارة مشروعك بمدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة، وندب محمود خليل أحمد خليل برئاسة مركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس.



كما تضمنت الحركة إلغاء ندب كلا من فاطمة عبدالفتاح علي حسانين، وأحمد فتحي حجازي، ومحمد عبدالله السبروت، ولطفي عباس عبدالعزيز، ومحمد السعيد عبدالعزيز عطا الله، من العمل نوابا لرؤساء المراكز والمدن وعودتهم إلى جهات عملهم الأصلية.