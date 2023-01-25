مرصد الأزهر يعرب عن اعتزازه لما قدمه رجال الشرطة من تضحيات لحفظ الأمن والاستقرار

في عيدها الـ 71..

أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تقديره واعتزازه لما قدمه رجال الشرطة من تضحيات على مر السنين، بذلوا خلالها أرواحهم في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.

وتقدم المرصد في ذكرى عيد الشرطة الـ71 الموافق 25 يناير بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية وجموع المصريين.

جدير بالذكر أن مرصد الأزهر سبق له إصدار عدة حملات بالتزامن مع ذكرى عيد الشرطة منها حملة "وطنك"؛ بهدف تعزيز قيمة الانتماء الوطني، وبيان أن حبَّ الوطن أمر أساسي في الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبُّ موطنه الذي نشأ فيه، ويحنُّ ويشتاق للعودة إليه بعد الهجرة إلى المدينة.