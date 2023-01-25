الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يوزع كراسي متحركة وأطراف صناعية على ذوي الاحتياجات الخاصة

محافظ أسيوط خلال
محافظ أسيوط خلال توزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية

وزع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، كراسي متحركة وأطراف صناعية لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع مؤسسة "بوابتك للخير للتنمية" من أجل مساندة ودعم ذوى الإعاقة والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات التي يواجهونها تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة.

محافظ أسيوط يوزع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة (4)

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعبير عبدالغني، مدير وحدة ذوي الإعاقة، بديوان عام المحافظة، ومحمود عبدالحميد، ممثل مؤسسة بوابتك للخير للتنمية.  

محافظ أسيوط يوزع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة (5)

وسلم المحافظ 9 كراسي متحركة و 2 طرف صناعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذين تم اختيارهم بعد إجراء فحص وبحث اجتماعي عن مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات الاجتماعية التابعة لها، في إطار مبادرة "قدم الخير" إحدى مبادرات مؤسسة "بوابتك للخير للتنمية"، بهدف توفير حياة كريمة لهم كما تحاور المحافظ مع المستفيدين وأسرهم مشيداً بالجهود المبذولة من قبل أولياء أمورهم معهم مطالباً بالاستمرار في العمل والمثابرة لكي يكونوا طاقة أمل للمجتمع ككل. 

محافظ أسيوط يوزع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة (8)

 

وقال محافظ أسيوط إن الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها سواء الحكومية أو غير الحكومية أو حتى المجتمع المدني لا تألوا جهداً في توفير كافة سبل الدعم لذوى الإعاقة لتخفيف الأعباء المعيشة وتوفير كافة مقومات الحياة لهم والوصول إلى حياة كريمة تليق بهم لافتاً إلى التوجيهات المستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن والعمل على المساهمة في تغيير شكل الحياة إلى الأفضل موجهاً بتوزيع مزيد من الكراسي والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الأشخاص للاستفادة من المبادرات وأعمال الخير التي تقدمها المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني داعيًا الجميع للمشاركة والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة.

محافظ أسيوط يوزع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة (2)
محافظ أسيوط يوزع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة (3)
محافظ أسيوط يوزع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة (16)
محافظ أسيوط يوزع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة (15)
محافظ أسيوط يوزع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة (13)
محافظ أسيوط يوزع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة (12)
محافظ أسيوط يوزع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة (11)
أطراف صناعية الاحتياجات الخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة توفير كافة سبل الدعم توفير حياة كريمة ذوي الاحتياجات الخاص

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