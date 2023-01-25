الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حلوى وصور تذكارية.. أمن الجيزة يوزع الورود فى ميدان الرماية

أمن الجيزة يوزع
أمن الجيزة يوزع الورود

احتفلت مديرية أمن الجيزة بذكرى عيد الشرطة رقم 71، بتوزيع الورود والشيكولاتة على المارة في المحاور.

وتواجد عدد من القيادات الأمنية بميدان الرماية للمشاركة فى الاحتفال، وحرص رجال الشرطة المتواجدون على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وإهدائهم ألعابًا تحمل صور الشرطة، وألوانًا وشيكولاتات.

وشهد احتفال مديرية أمن الجيزة مشاركة الشرطة النسائية فى الاحتفال بتوزيع الورود والحلوى ولعب الأطفال على المواطنين وقائدى السيارات بميدان الرماية، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.

مديرية أمن الجيزة عيد الشرطة الورود والشيكولاتة القيادات الأمنية

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