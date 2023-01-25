حلوى وصور تذكارية.. أمن الجيزة يوزع الورود فى ميدان الرماية

احتفلت مديرية أمن الجيزة بذكرى عيد الشرطة رقم 71، بتوزيع الورود والشيكولاتة على المارة في المحاور.

وتواجد عدد من القيادات الأمنية بميدان الرماية للمشاركة فى الاحتفال، وحرص رجال الشرطة المتواجدون على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وإهدائهم ألعابًا تحمل صور الشرطة، وألوانًا وشيكولاتات.

وشهد احتفال مديرية أمن الجيزة مشاركة الشرطة النسائية فى الاحتفال بتوزيع الورود والحلوى ولعب الأطفال على المواطنين وقائدى السيارات بميدان الرماية، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.