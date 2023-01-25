الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عوامل عجلت بفشل فيريرا مع الزمالك فى ولايته الثانية (إنفوجراف)

فيريرا
فيريرا

قرر مجلس إدارة الزمالك رحيل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى عن تدريب الفريق، بعد الخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما بالجولة الخامسة عشرة بمسابقة الدورى المصرى.

وفضلت إدارة الزمالك إقالة فيريرا فى الوقت الحالى وعدم الانتظار لما بعد مباراة فاركو فى الجولة السابعة عشرة بالدورى، للحد من نزيف النقاط الذى أدى لتراجع ترتيب الفريق للمركز الخامس بالدورى.

ونستعرض فى الإنفوجراف التالى الأسباب التى أدت لفشل فيريرا فى ولايته الثانية مع الزمالك.

عوامل ادت لفشل فيريرا مع الزمالك اقالة فيريرا من تدريب الزمالك مجلس إدارة الزمالك مباراة الزمالك وفاركو الدورى المصرى

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