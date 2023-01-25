الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام امتحانات نصف العام بجامعة المنصورة الجديدة

الاختبارات
الاختبارات

تابع الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تفقد العمداء ومديري البرامج العلمية لجان الاختبارات في اليوم الختامي لاختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الاولى والثانية لكليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة والهندسة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم، الأعمال، المعاملات القانونية الدولية.

Screenshot_20230125-144708
الاختبارات

وأثنى على حسن سير الامتحانات حتى نهايتها والتنظيم الكامل بين جميع الكليات واتباع جميع الإجراءات داخل اللجان وداخل الحرم الجامعي بصفة عامة.

IMG-20230125-WA0048
الاختبارات

وقدم رئيس الجامعة الشكر لعمداء وجميع القائمين على أعمال الامتحانات من أعمال الكنترولات والتصحيح الإلكتروني وخص بالشكر الجهاز الإداري بجامعة المنصورة الجديدة لما بذلوه من جهد ملموس من قبل بدء الدراسة بالجامعة والى الآن.

IMG-20230125-WA0047
الاختبارات
الدكتور معوض الخولي جامعة المنصورة المنصورة رئيس جامعة المنصورة الاختبارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

استمر قرابة دقيقة.. زلزال يهز القاهرة والجيزة

حفاظًا على سلامتك.. نصائح للمواطنين عند وقوع زلزال

البحوث الفلكية: قوة زلزال القاهرة الكبرى 6 درجات.. وعمقه 54 كيلومترًا

مدبولى: الموازنة الجديدة تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات

رؤية تحليلية اقتصادية حول الاستفادة من تعزيز التعاون المشترك مع الهند

مدبولى: مشاركة الرئيس كضيف رئيسى فى احتفالات الهند تعزز مكانة مصر وثقلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن