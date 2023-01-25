ختام امتحانات نصف العام بجامعة المنصورة الجديدة

تابع الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تفقد العمداء ومديري البرامج العلمية لجان الاختبارات في اليوم الختامي لاختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الاولى والثانية لكليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة والهندسة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم، الأعمال، المعاملات القانونية الدولية.

الاختبارات

وأثنى على حسن سير الامتحانات حتى نهايتها والتنظيم الكامل بين جميع الكليات واتباع جميع الإجراءات داخل اللجان وداخل الحرم الجامعي بصفة عامة.

الاختبارات

وقدم رئيس الجامعة الشكر لعمداء وجميع القائمين على أعمال الامتحانات من أعمال الكنترولات والتصحيح الإلكتروني وخص بالشكر الجهاز الإداري بجامعة المنصورة الجديدة لما بذلوه من جهد ملموس من قبل بدء الدراسة بالجامعة والى الآن.