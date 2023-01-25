الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر فى الصحف الدولية| بريطانيا تمنع بيع آثار مصرية.. وصناعة الفراعنة للورق

الصحف الدولية
الصحف الدولية

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على اهتمام بريطانيا بالحفاظ على الآثار المصرية وتوقف بيع قطعة أثرية للحجر الجيري في اللحظات الأخيرة، كما تحدثت الصحف الدولية عن خبايا مدينة العصر الروماني المكتشفة في الأقصر، مشيرة إلى اكتشاف المصريون القدماء للورق وليس الصينيين، بالإضافة إلى بروز مصر ضمن أفضل الرحلات الأمريكية في عام ٢٠٢٣.

بريطانيا تتراجع عن بيع قطعة اثرية مصرية في اللحظات الاخيرة

أكدت صحيفة "ذا ناشونال"، الأربعاء، وقف بريطانيا إجراءات بيع قطعة أثرية تعود إلى مصر القديمة من الحجر الجيري، بسبب عدم فشلها على الحصول على مشتر محلي.. اقرأ المزيد


تقرير أيرلندي يكشف خبايا مدينة العصر الروماني المكتشفة في الأقصر

سلطت مجلة "إنشنت أورجنيز" الأيرلندية، الضوء على مدينة العصر الروماني القديمة المكتشفة في الأقصر، مشيرة إلى أنها من أهم وأقدم مدينة سكنية في منطقة البر الشرقي بالأقصر. . اقرأ المزيد

تقرير أمريكي: المصريون القدماء أول من اكتشفوا صناعة الورق وليس الصين

أكدت مجلة "نيوز لاينز" الأمريكية، أن المصريين القدماء أول من اكتشفوا الورق واستخدامه قبل أكثر من ٢٠٠٠ عام قبل الصينيين.. اقرأ المزيد

تقرير أمريكي: الرحلات النهرية في مصر الأبرز  في عام ٢٠٢٣

كشفت مجلة "آفار" الأمريكية عن تفاصيل الرحلات النهرية الجديدة التي تعتزم إطلاقها خلال عام ٢٠٢٣، وقد جاءت مصر على رأس المواقع المفضلة للرحلات.. اقرأ المزيد

شركة سفر عالمية تدعو إلى زيارة مصر والاستمتاع بعظمة الهرم الأكبر

دعت شركة سفر عالمية إلى زيارة مصر والاستمتاع بعظمة الهرم الأكبر في الجيزة، مشيرة إلى أنه أطول وأكبر مبنى على وجه الأرض منذ آلاف السنين حتى القرن العشرين.. اقرأ المزيد
 

تم التحنيط قبل ٢٣٠٠ عام.. كشف اسرار جديدة عن مومياء الفتي الذهبي

نشرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية تفاصيل عن الدراسة العلمية الجديدة لفحص مومياء صبي مراهق تم تحنيطه قبل حوالي 2300 عام وأسرار التمائم الموجودة على مومياوات المصريين القدماء.. اقرأ المزيد

«فرانس 24»: مصر تهدف إلى جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028 

أبرز موقع قناة "فرانس 24" أهمية اكتشاف الأقصر الجديد بالعثور على مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني عمرها 1800، ووصف بأنه اكتشاف أثري نادر، وأحد الاكتشافات الأثرية الكبرى لإحياء صناعة السياحة الحيوية في مصر.. اقرأ المزيد

الصحف الدولية مصر حجر جيري المصرية توقف

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

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