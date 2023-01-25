الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكي: الرحلات النهرية في مصر الأبرز في العالم خلال 2023

رحلات نهرية
رحلات نهرية

كشفت مجلة "آفار" الأمريكية، تفاصيل الرحلات النهرية الجديدة التي تعتزم إطلاقها خلال عام ٢٠٢٣، وقد جاءت مصر على رأس المواقع المفضلة للرحلات.

وأضافت المجلة الأمريكية، في تقرير لها، أن الرحلات النيلية في مصر مناسبة للعائلات وكذلك رحلات نهر الدانوب الفاخرة للغاية، ورحلات نهر الرون لاستكشاف وادي نابا في شمال كاليفورنيا، مشيرة إلى أن هذه التجارب الرحلات النهرية الجديدة يجب القيام بها في عام 2023.

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وأشارت إلى أن هناك رحلات بحرية كبرى ورحلات في السفن الصغيرة على طول الممرات المائية الداخلية التي تتنقل من مدينة إلى أخرى، مما يتيح للركاب الاستمتاع بالمناظر بينما تجري السفن على ضفاف النهر. 
وأضافت أن مسارات الرحلات والوجهات والسفن الجديدة التي تم إطلاقها هذا العام تهدف إلى تزويد المسافرين في تجربة إجازة أكثر مغامرة من خلال الإبحار في الأنهار وعلى رأسهم نهر النيل في مصر.

 

مجموعة رحلات نهرية مميزة في مصر 

وأضافت المجلة، أن مصر تشهد مجموعة جديدة من الرحلات النهرية الجديدة على طول نهر النيل الغني بالآثار المميزة، فعلى سبيل المثال تقوم شركة فايكنج بتطوير أسطولها من السفن في نهر النيل هذا العام مع إطلاق سفينة فايكنج آتون في شهر أغسطس الماضي.


كما ستنضم السفينة القادرة على استضافة 82 نزيلا إلى سفينتها الشقيقة فايكنج أوزريس لتبحر في خط سير رحلة من الأهرامات وحتى أرض الفراعنة في الأقصر مدتها 12 يومًا.


وأشارت المجلة، إلى أنه من الطبيعي أن يتم تضمين مواقع التراث العالمي المشهورة في مصر، مثل أهرامات الجيزة والقاهرة التاريخية، ولكن سيكون لدى الضيوف أيضًا خيار تمديد إقامتهم.

 

فندق هيستوريا بالأقصر 

وأشادت المجلة الأمريكية بفندق هيستوريا بوتيك نايل كروزس، بالأقصر، مشيرة إلى أنه أحدث فندق عائم يدخل على القائمة للرحلات النيلية، مع بدء التركيز على الرحلات النهرية على الطريق بين الأقصر وأسوان.

 
كما تقدم الشركة حاليًا أربعة مسارات تتراوح بين الإبحار لمدة ثلاث إلى سبع ليال على متن هيستوريا المكونة من 36 كابينة، وهي سفينة سياحية فاخرة تم تصميمها بعد تجربة فندق بوتيكي كامل مع صالة رياضية ومنتجع صحي ومكان للتشمس ومسبح، وتتضمن كل رحلة نهرية على متنه زيارة وادي الملوك وعدد من المعابد منها الأقصر والكرنك.

تفاصيل رحلات رحلة نهرية اطلاق مصر أمريكا

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وائل لطفي

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