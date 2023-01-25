تعليم بني سويف تكرم بسمة بطلة رفع الأثقال.. وهاجر سابع العالم في الجودو للمكفوفين

كرم محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، الطالبة "بسمة رمضان عبد الوهاب" بالصف الأول الإعدادي بمدرسة محمد فريد الاعدادية التابعة لإدارة ناصر التعليمية بحضور الدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة ناصر وعماد عبد الخالق مدير التعليم الاعدادي بناصر لحصولها على المركز الأول تحت 17 سنة في البطولة العربية في لعبة رفع الأثقال في ميزان 45 كجم، وحصولها على 3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنطر والمجموع والتي استضافتها دولة سوريا في الفترة من 15 إلى 21 يناير 2023.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم الطالبة هاجر جمال محمد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين بحضور محمد معوض مدير مدرسة النور للمكفوفين وأسرة الطالبة لحصولها على المركز السابع في أول بطولة للعالم في لعبة الجودو للمكفوفين والتي استضافتها دولة أذربيجان خلال شهر نوفمبر الماضي.

وكانت اللاعبة الوحيدة التي مثلت مصر في البطولة، وهي من النماذج المشرفة التي لم تمنعها ظروف إعاقتها البصرية من التميز والنجاح بل على العكس كانت دافعا وحافزا قوياً للنجاح، ووقع الاختيار على الطالبة هاجر جمال محمد للانضمام لمعسكر منتخب الجودو للمكفوفين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم والتي تستضيفها مصر خلال شهر مارس 2023 بمدينة برج العرب الإسكندرية، مقدماً التهنئة لهما ولأسرتهما متمنيا لهما مزيد من الإنجازات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً برعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات وتعمل على رعايتهم وصقل مواهبهم من أجل بناء جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030.

كرم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "ابنة بني سويف "البطلة بسمة رمضان عبد الوها" لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، بعد وصولها من دولة سوريا

التكريم