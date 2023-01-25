آخر موعد لتقديم طلبات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

يستقبل مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، آخر ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بعد فتح باب تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء.

بدأ تلقي طلبات التقديم من الإثنين الماضي 9 يناير 2023، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة وأصول المستندات.

كان مجلس الدولة أعلن عن فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، ومن بعدها بقية الجامعات وفقاً لنظام التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022، وذلك كان بداية 3 ديسمبر حتى 19 ديسمبر الماضي.