برلمانى يطالب بالتوسع فى معارض «أهلًا رمضان» ببورسعيد: تخفف من حدة التضخم

اعتبر النائب عادل اللمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" ببورسعيد، ضمانة مهمة لتوافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطن بمناطق قريبة منه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إتاحة المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار فى متناول الجميع خاصة طوال شهر رمضان المعظم.

وقال اللمعي، إن تواجدها بنسب ‏تخفيضات على السلع ستصل إلى أكثر من 30%، سيكون له دور في تخفيف حدة التضخم، والذي جاء نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، على المواطنين الأقل دخلًا، وتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية، والحد من جشع التجار في ظل استمرار تفاوت الأسعار من مكان لآخر، وذلك بتقليل حلقات التداول، وتقديم منتج جيد للمواطن بسعر مقبول يتناسب مع الظروف الاقتصادية، مشيدًا باستجابة محافظ بورسعيد والغرف التجارية لطلبه والتنسيق من أجل إقامة تلك المعارض على نطاق واسع، وقيام بعض المشاركين بالمعرض بتوفير عدد من السلع الأساسية بأسعار التكلفة.

وشدد على أن ذلك يتماشى مع اهتمام القيادة السياسية لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع بشكل مستمر للمواطن، مشيرًا إلى أنها تعد ترجمة لمساندة الأسرة في توفير متطلبات الحياة اليومية دون معاناة أو قلق، وتعزيزًا لمسار المساهمة المجتمعية من الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن البورسعيدي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد، على أهمية تواجد السيارات المتنقلة في المناطق البعيدة عن المعارض التي تمت إقامتها، لضمان الوصول لأقرب نقطة للمواطن وزيادة المعارض الجزئية بكل سلسله ‏تجارية تحت مسمى "أهلًا رمضان"، مع التقييم الدوري للمعارض على مدار فترة إقامتها، للتأكد من عدم نقص السلع وتوافرها بكميات مناسبة وجودة عالية، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة أى محاولة لحجب السلع الاستراتيجية عن الأسواق والمستهلكين من قبل بعض التجار، بهدف المضاربة على أسعارها والتربح السريع.