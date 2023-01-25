الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون العلوم فى ختام الامتحانات بالقاهرة والهندسة بالجيزة

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

بدأ امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، في ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول، بينما بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، امتحان مادة الهندسة.

وجاء جدول امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة كالتالي:

- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتي العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

بينما جاء جدول محافظة القاهرة كالتالي:

الخميس 18 يناير  اللغة العربية، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية

 السبت 21 يناير 2022 امتحان الدراسات الاجتماعية

ويوم الأحد 22 يناير 2022 امتحان الجبر والإحصاء وامتحان التربية الفنية.

يوم الإثنين 23 يناير 2022 امتحان اللغة الأجنبية

يوم الثلاثاء 24 يناير 2022 امتحان الهندسة.

يوم الأربعاء 25 يناير 2022 امتحان العلوم.

الامتحانات التربية والتعليم والتعليم التربية الرياضية التربية الدينية التربية والتعليم التربية الفنية الاحد 22 يناير التربية والتعليم والتعليم الفني

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

القبض على فتاة تعرض صورًا فاضحة لها على فيسبوك وإنستجرام بالعجوزة

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

وزير الصحة: نتبنى استراتيجية مُتطورة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

«فرانس24»: مصر تهدف إلى جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

«العدس» بـ50 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله