طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون العلوم فى ختام الامتحانات بالقاهرة والهندسة بالجيزة

بدأ امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، في ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول، بينما بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، امتحان مادة الهندسة.

وجاء جدول امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة كالتالي:

- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتي العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

بينما جاء جدول محافظة القاهرة كالتالي:

الخميس 18 يناير اللغة العربية، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية

السبت 21 يناير 2022 امتحان الدراسات الاجتماعية

ويوم الأحد 22 يناير 2022 امتحان الجبر والإحصاء وامتحان التربية الفنية.

يوم الإثنين 23 يناير 2022 امتحان اللغة الأجنبية

يوم الثلاثاء 24 يناير 2022 امتحان الهندسة.

يوم الأربعاء 25 يناير 2022 امتحان العلوم.