هبوط مفاجئ فى سوق الكريبتو بسبب قيود أمريكية

تراجع أسعار العملات الرقمية المشفرة، اليوم، بسبب فرض الولايات المتحدة الأمريكية، قيودًا جديدة على سوق العملات الرقمية.

سجلت سعر عملة "البيتكوين" تراجع بنسبة 1.76%، ليصل 22.672.2 ألف دولار، كما تراجع عملة "إيثريوم" بنسبة 5.47% دولار مسجلة 1.547.01 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 6.55% لتسجل 0.3537 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 42. 7% لتسجل 010. 23 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 6.12%، لتصل إلى مستويات 0.084320 دولار، وتراجعت "شيبا" بنسبة 6.86% إلى مستويات 0.01126 دولار، وخسرت العقود الذكية AV AX في حدود 8.29% إلى مستويات قرب 17.03 دولار.

كما تراجعت عملة تيرا بنسبة 99. 4% إلى مستويات 0.001706 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 69. 9% إلى مستويات 9394 .1 دولار، وتراجعت عملة "ريبيل"، بنسبة 4.01% إلى مستويات 0.40478 دولار.

وفي وقت سابق، وزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك فرض قواعد التي من شأنها أن تملي على الشركات فصل أصول العملات الرقمية لعملائها عن أصولها الخاصة.

وأصدرت وزارة الخدمات المالية قواعد جديدة تلزم الشركات التي تنظمها الدولة بالإفصاح المفصل عن كيفية حسابهم لقيمة الأصول والعملات الرقمية لعملائهم.

هذا كما تنص القواعد على أن شركات تداول العملات الرقمية ستخضع لعمليات تدقيق، لتحديد ما إذا كانت تمتثل لوائح الولايات المتحدة بشأن سياسات "اعرف عميلك"، وضمانات مكافحة غسيل الأموال ومتطلبات رأس المال أم لا.

وخلال الإعلان، صرحت المشرف العام لوزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك أدريان هاريس بأن الوقت قد حان للبدء بإيلاء اهتمام أكبر لشركات العملات الرقمية، خاصة وأن هذا كان ضمن خارطة طريق سياسة الوزارة المستقبلية، حتى قبل انهيار FTX.

ويذكر أن هاريس كانت مستشارة أولى سابقة لدى وزارة الخزانة الأمريكية، وتولت منصب المشرف العام لوزارة الخدمات بولاية نيويورك العام الماضي.

وأمضت هاريس معظم عامها الأول بهذا المنصب لتعزيز اهتمام الجهة المنظمة بسوق العملات الرقمية، حيث يقرب عدد العاملين بذراع الجهة المعنيين بسوق العملات الرقمية نحو 50 شخصًا حتى الآن.