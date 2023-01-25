تقرير هندى: مصر قوة عربية مهمة وبوابة لأفريقيا للبضائع الهندية

قالت مجلة "أوت لوك" الهندية، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني تعليقا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهند كضيف شرف في احتفالات يوم الجمهورية الهندية: إن مصر قوة عربية مهمة وتمتد على كل من شمال أفريقيا وغرب آسيا - وهي مناطق ذات أهمية كبيرة لنيودلهي في دفع مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، وتابعت المجلة: يمكن أن تعمل مصر كبوابة لأفريقيا للبضائع الهندية.

السيسي في الهند

وقالت المجلة: سيكون الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف الشرف في يوم الجمهورية الهندي الخامس والسبعين. ومن المتوقع أن تعيد الزيارة إحياء العلاقات التي كانت في حالة ركود خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك الطويلة من 1981 إلى 2011.

ومع ذلك، بدأت العلاقات بشكل كبير بعد الاستقلال بفترة وجيزة مع جواهر لال نهرو وعبد جمال ناصر الذي يقود حركة عدم الانحياز.

ولكن في العقود اللاحقة، مع انشغال كل من الهند ومصر بمشاكلهما الخاصة ومع فقدان حركة عدم الانحياز الكثير من أهميتها السابقة، ظلت العلاقات على الهامش، على الرغم من استمرار الزيارات الروتينية. الآن بينما ترى الهند نفسها كقوة صاعدة تطمح إلى لعب دور أكثر أهمية في العالم، تأمل حكومة مودي في البناء على علاقات الهند الممتازة السابقة مع القاهرة وإعادة تنشيطها.

مصر بوابة للهند

وقالت المجلة: يعد تواصل الهند مع مصر جزءًا من جهودها الأوسع نطاقًا للحصول على موطئ قدم قوي في غرب آسيا ، حيث يُنظر إلى القاهرة على أنها ذات تأثير معتدل.

وفي سياق متصل، سلّطت شبكة آواز فويس الهندية الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر والهند على مدار الأعوام الماضية، تزامنًا مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند خلال هذه الفترة في زيارة تستغرق يومين تستمر حتى 26 يناير الجاري.

وقالت الشبكة الهندية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني إن الهند ومصر حاربا معًا ضد الاستعمار البريطاني، وتعاونا ضده منذ أوائل القرن العشرين.