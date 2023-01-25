اصطدام مقطورة بجسم الكوبرى الدائرى فى الهرم

اصطدمت سيارة نقل ثقيل (مقطورة) أثناء سيرها على محور اللبيني القادم من طريق كرداسة اتجاه فيصل، بجسم الكوبري الدائري من أسفل، وعلى الفور أمر اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، بتوجه رجال الشرطة إلى مكان الحادث وفحصه.

وتبين أن السيارة قيادة «محمد. ج» لا يحمل أي رخصة قيادة، وأن المقطورة لا تحمل لوحات معدنية، وألقي القبض على السائق، وتم رفع آثار الحادث، ولا توجد أي تلفيات يالكوبري، أو أي إعاقة مرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتستجوب النيابة العامة المتهم بعد القبض عليه بتهمة القيادة دون الحصول على التراخيص اللازمة من المرور، وقيادة سيارة غير مصرح لها برخصة تسيير أي لا تحمل لوحات مرورية، وكلفت النيابة العامة لجنة من المرور لفحص الحادث وإعداد تقرير بنتائج ما أسفرت عنه أعمال الفحص الفني وموافاة النيابة به.