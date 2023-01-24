دليلك للتعامل مع الموظف كثير الأعذار: كن قدوة

أعذار لا تنتهى، مثل «الطريق مزدحم» أو «المنبه لم يرن» أو غير ذلك من الأعذار التى يرددها بعض الموظفين عند التأخر عن العمل أو الاجتماعات المهمة أو مواعيد التسليم، وكلها تهدف لنفس الغرض، وهو تشتيت انتباه المدير عن حقيقة أن الموظف يراوغ لعدم إكمال مهام وظيفته.

وإذا كان من الممكن التغاضى عن حادثة ما لمرة واحدة أو اثنتين، فإنه لا يمكن لأصحاب الأعمال قبول أعذار الموظفين بشكل مستمر، خاصة فى المؤسسات الصغيرة، التى يلاحظ فيها الموظفون الآخرون التسامح مع الأعذار، الأمر الذى يخلق حالة من الإهمال بدلًا من تحمل المسئولية.

ويقدم موقع «chron» مجموعة من النصائح تساعدك إذا كنت مديرًا فى التعامل مع الموظف كثير الأعذار، وأهمها أن تكون مثالًا يُحتذى به، فلا يجب للمدير أن يختلق الأعذار لنفسه أو للآخرين، أو أن يسمح لأعذار الموظفين بإلهائه عن حقائق الموقف.

وينصح الموقع باتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع سلوك الأعذار المتكرر، لأن المدير إذا سمح بتراجع الأداء بسبب عذر الموظف، فسيلاحظ الآخرون ذلك ويفعلون نفس الشىء.

ويؤكد الموقع أن المدير غير مسئول عن حياة الموظف الشخصية، ويقول: «لا تتحمل أى مسئولية ولا تقدم المشورة فيما يتعلق بالمشاكل الشخصية للموظف، فأنت غير مسئول عن الحياة الشخصية له، فعليك التركيز على القضايا المتعلقة بالعمل، ويمكنك أن تحيل العامل إلى برنامج مساعدة الموظفين للتعامل مع القضايا الشخصية، مع تجنب إغراء الوقوع فى دور المستشار أو الوالدين».

ويدعو للتركيز على الحلول وليس الأسباب، قائلًا: «بكونك تدير العمل، أكد أن النتيجة قد حدثت بالفعل، وأن أى قدر من الأعذار لن يغير حقيقة ما حدث، ويمكنك إبلاغ الموظف بأنك غير مهتم بأسباب حدوث المشكلة، وأن تفكيرك ينصب على ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى».

وينصح الموقع كل مدير بأن يطلب من الموظف أن يفكر فى حل لمشكلاته لمنع تكرار الأعذار فى المستقبل، مع عدم تحمل المسئولية عن إيجاد ذلك الحل، بل التأكيد على الموظف أن يكون مسئولًا عن ضمان عدم استمرار سلوكه سبب المشكلة.

ويضيف الموقع: «اعلم أن مواجهة موظف جيد بشأن أمور كهذه ليست بالأمر السهل أبدًا، ولكن إذا كان لا بد من القيام بذلك فيجب أن يتم بشكل صحيح، ويبدأ هذا بإخبار الموظف أنك تعرف ما الذى يفعله، وأن إمكاناته هى التى جعلتك تنتظر.. أخبره بأنك تؤمن به وبما هو قادر عليه، لكن هناك حدودًا يمكن للشركة أن تتحملها فى حال استمرار الأعذار».

ويشدد على وجوب اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع مثل هذا السلوك إن تكرر، لأنه على المدير أن يظهر لجميع الموظفين داخل الشركة أن العواقب موجودة، بغض النظر عن طبيعة الأعذار نفسها.