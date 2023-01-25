ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد؟

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، يبحث العديد من محبي الحيوانات والطيور والغرائب، عن القنوات التى تبث حياة هذه الحيوانات والطيور، منها قناة ناشيونال جيوغرافيك، وهي من القنوات التى تختص ببث الأحداث الطبيعية بجودة ودقة عالية.

وتوفر «الدستور» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.



تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

الاستقطاب: أفقي

نوع القناة: HD

معدل تصحيح الخطأ هو: 3\4

معدل الترميز هو: 30000

خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك

الدخول على الإعدادات في جهاز الريسفير. اختيار التركيب. الضغط على التثبيت اليدوي. اختيار القمر الصناعي. كتابة كل البيانات التي تكون متعلقة بالتردد. انقر على خيار بحث. النقر على خيار حفظ القنوات على الجهاز.



تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

بعد تعديل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، يمكنك مشاهدة من خلالها لقطات رائعة للحيوانات، والأفلام المصورة التى تعرض لك نبذة عن حياة الحيوانات والطيور، وجميع المعلومات التى تخص هذه الفئة، وتعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أفضل القنوات المختصة فى بث ونقل جميع اللقطات التى تخص حياة الحيوانات والطيور، كما يشارك فى إعداد برامجها العديد من العلماء والخبراء والأطباء.

قناة ناشيونال جيوغرافيك، تبث إرسال في 162 دولة ويتم ترجمة جميع البرامج إلى جميع لغات البلدان التي يتم بثها فيها، مع العلم أن النسخة الأصلية من ناشيونال جيوغرافيك موجودة في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا.

مميزات قناة ناشونال جيوغرافيك

قناة ناشونال جيوغرافيك، إحدى القنوات المخصصة لبث الأفلام الوثائقية الدولية وهي جزء من شبكة ناشيونال جيوغرافيك، تبث القناة بدون توقف طوال اليوم، وهي قناة وثائقية مجانية من أبوظبي ولا تتطلب فك أي أنظمة تشفير.

يذكر أن بدأ بث قناة ناشيونال جيوغرافيك لأول مرة في عام 1996، وتعرض القناة العديد من البرامج الخاصة بالحياة البرية والغابات وعلوم البيئة والمغامرات المختلفة، فيذاع عبر شاشتها برنامج حوش البرية، وفي البرية مع بير غريلز، وبرنامج وحدة إنقاذ السيارات، وبرنامج الحرب العالمية الثانية جحيم البحار.

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