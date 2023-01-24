أول تعليق من المدير الفني لـ«البنك» عقب الخسارة من الأهلي

أكد أمير عبدالعزيز، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي المتصدر والمنتشي بالفوز في مباراة القمة.

وأضاف المدير الفني للبنك أن الأهلي لم يشكل خطورة حقيقية علي مرمانا والهدف جاء من هجمة وحيدة

وأشار عبدالعزيز إلى أن الهدف كان استغلال المساحات خلف دفاعات الأهلي عن طريق الهجمات المرتدة السريعة ووضعنا في الجدول لايليق بفريق البنك الأهلي ولكن لدينا ثقة كبيرة في تجاوز هذه المرحلة الصعبة

وهناك تحسن ملحوظ في الأداء وبشكر جميع اللاعبين علي الروح العالية والاداء طوال ال٩٠ دقيقة وسنبدأ بالتحضير لمواجهة المحلة ولابديل فيها عن الفوز.

سامي قمصان: حققنا المطلوب أمام البنك الأهلي.. ونسير بخطى ثابتة في الدوري

سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

وقال قمصان الفريق حقق المطلوب أمام البنك الأهلي وحصد الثلاث نقاط ليستمر في التربع على قمة ترتيب جدول الدوري، ونسير بخطى ثابتة في جميع المباريات التي نخوضها في البطولة أو كأس مصر، خاصة قبل السفر إلى المغرب، والاستعداد لكأس العالم للأندية التي تقام مطلع الشهر المقبل.

وأضاف أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق حرص على إراحة بعض اللاعبين، خاصة علي معلول، ومحمد هاني وحسين الشحات، بسبب الإجهاد عقب المباراة الأخيرة أمام الزمالك.

وأوضح قمصان أن الأداء اليوم طبيعي بعد خوض مباراة كبيرة السبت الماضي، وذلك بسبب الحمل البدني الكبير في اللقاء.

وتابع «الفريق يغادر القاهرة يوم 28 يناير القادم استعدادًا لخوض مباريات كأس العالم للأندية»، مؤكدًا أن الفريق لديه طموح كبيرة للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.