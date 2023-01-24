الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني في صالون «التنسيقية»: المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم محتوى درامى هادف

النائب نادر مصطفى
النائب نادر مصطفى

قال النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم محتوى درامي هادف وجذاب، والدراما تجسد الواقع وتقوم علي تغييره للأفضل وترسيخ القيم والمثل في المجتمع.

وأكد مصطفى، على ضرورة التعاون بين جميع المؤسسات في الدولة لإنتاج محتوى درامي هادف، وماتم في قصور الثقافة يعطي الأمل فى مستقبل أفضل.

جاء ذلك بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال جلسته النقاشية بعنوان "الدراما وصناعة المحتوى".
وناقش الصالون عدد من المحاور أبرزها أسباب تراجع دور الدراما في المجتمع خلال العقود الماضية ولماذا أصبح الكثير منها يبث السموم في عقول شبابنا، وما هي أسباب حصر الأعمال الدرامية في موسم واحد وهو الموسم الرمضاني على مدار أعوام طويلة، كما ناقش الصالون مع الضيوف أسباب انتشار العنف في الدراما المصرية وعوز ذلك إلى تقديم صورة معبرة عن الشارع المصري، وتطرق النقاش أيضا إلى أسباب انتشار موضة النجم الواحد في الأعمال الدرامية وقلة البطولات.

أدار الصالون  ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، والنائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والفنان عزوز عادل الممثل وعضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني .

النائب نادر مصطفي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لجنة الثقافة والاعلام والاثار مجلس النواب خدمات الإعلامية ضرورة التعاون قصور الثقافة

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