الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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باحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يوضح المقصود بـ«الجهاد الناعم»

المركز المصري للفكر
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قال محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصطلح الجهاد الناعم يمكن تطوره إلى ما يسمى بالتطرف غير المرتبط بأعمال ميدانية. 

وأضاف محمد منصور، خلال لقائه ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية extra news، أن التطرف الذي بدأ يستحدث مع تطور التكنولوجيا وتطور وسائل التواصل الاجتماعي يصبح موجهًا أكثر في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام لممارسة أنواع أخرى غير متعارف عليها من النشاط الجهادي، والذي يبتعد كثيرًا عن العمل الميداني المتعارف عليه في العمليات الإرهابية، ويصل إلى مرحلة أنه يتم استخدام التكنولوجيا والمواقع في التجنيد ونشر الأفكار ونشر الإنتاج المصور في العمليات وأيضًا ممارسة الإرهاب على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه يمكن إيجاز هذا المصطلح في استخدام التكنولوجيا واستخدام الفضاء الإلكتروني في دعم الأنشطة الإرهابية، ولكن في صور أخرى مستحدثة، غير متعارف عليها ولم تكن مطبقة في السنوات الماضية التي كان بها الأنشطة الإرهابية لها نمط معين معروف وهو العمليات على الأرض ومحاولة نشر الفكر عن طريق بعض الوسائل البدائية.

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