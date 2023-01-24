الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العثور على وثائق سرية فى منزل نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس

مايك بنس
مايك بنس

أعلن عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن أنّه تمّ العثور في منزل نائب الرئيس السابق الجمهوري مايك بنس على وثائق رسمية مصنّفة سرّية.

 

وقال رئيس اللجنة النيابية المكلفة بالإشراف على عمل السلطة التنفيذية النائب جيمس كومر في بيان إنّ "نائب الرئيس السابق مايك بنس أبلغنا اليوم باكتشاف وثائق مصنّفة سرية في منزله في إنديانا. إنّه موافق على التعاون بالكامل مع تحقيقنا".

 

ويشرف كومر على التحقيق البرلماني الذي فتحه مجلس النواب في أعقاب العثور على وثائق مماثلة في منزل الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

 

وهناك حالة من قلق ومخاوف حول منصب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب الاتهامات الموجهة إليه  بإخفاء وثائق سرية خاصة بالبيت الأبيض في منزله، وتساؤلات حول مدى آثار النتائج المترتبة على هذه الأزمة.

 

وكان طالب الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكي البيت الأبيض بتسليم كل المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش التي أسفرت عن العثور على وثائق سرية فى منزل الرئيس جو بايدن ومكتبه السابق فى أعقاب الكشف عن مزيد من السجلات فى مقر إقامته فى ديلاوير.

 

وقال النائب جيمس كامر، رئيس لجنة الإشراف والمحاسبة بالنواب، إن لديهم الكثير من الأسئلة، لافتًا إلى أنه يريد أن يطلع على كل الوثائق والمراسلات المرتبطة بعمليات التفتيش التي تمت من قبل فريق بايدن، وأيضًا سجلات الزوار لمنزل الرئيس فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير فى الفترة من 20 يناير 2021 حتى الآن.

بايدن وثائق سرية مايك بنس البيت الأبيض أزمة الوثائق السرية

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وائل لطفي

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