الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انضمام محمد سعيد محفوظ ومحمد عبدالرحمن وريهام السهلى للجنة تحكيم الموسم الجديد من «الدوم»

محمد سعيد محفوظ
محمد سعيد محفوظ ومحمد عبدالرحمن وريهام السهلي

انضم كل من الإعلاميين الدكتور محمد سعيد محفوظ ومحمد عبدالرحمن وريهام السهلي إلى أعضاء لجنة التحكيم للموسم الجديد من مسابقة برنامج اختيار المواهب الشهير"الدوم" والذي يعرض على شاشة dmc الفضائية.

 

وكتب محمد سعيد محفوظ عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا: "أسعد وأتشرف بعضوية لجنة التحكيم في الموسم الجديد من مسابقة الدوم، مع زميلين غاليين هما الأستاذ محمد عبدالرحمن والأستاذة ريهام السهلي، فخور بكل الشباب المشارك، ومستبشر خيراً بمستقبل المهنة مع هذه المواهب الواعدة".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، أولى حلقات النسخة الثانية من أقوى برنامج لاكتشاف المواهب El Dome عبر شاشة مجموعة قنوات dmc يومي الخميس والجمعة 12 و13 يناير الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وتعاد حلقات البرنامج يومي الإثنين والثلاثاء.

وبعد انتهاء مرحلة البحث عن الموهوبين فى إقليم قناة السويس خلال الحلقة الأولى من «الدوم ٢»، توجهت كاميرات ولجنة تحكيم البرنامج فى حلقته الثانية إلى منطقة الدلتا، وبالتحديد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، التى خرج منها عشرات المبدعين والموهوبين على مدار العقود الماضية.

وواصلت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد أبوالخير، أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامى شادى شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك، تقييم واختيار عشرات المواهب من مدن الدلتا، فى مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، وقدموا للمتسابقين مجموعة من النصائح المهمة لتطوير مواهبهم.

وحقق البرنامج في الموسم الأول نجاحا كبيرا للغاية، وأخرج عشرات المواهب في مختلف المجالات الفنية والإعلامية وقدمته المتحدة للجمهور.

 

محمد سعيد محفوظ محمد عبد الرحمن ريهام السهلي الدوم DMC برنامج اختيار المواهب الشهير الدوم

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