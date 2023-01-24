العراق: إعمار سنجار وسهل نينوى من الأهداف التى تسعى إليها الحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن إعمار سنجار وسهل نينوى من الأهداف التي تسعى من أجلها الحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "السوداني استقبل مساء اليوم الثلاثاء، أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بيك والوفد المرافق له الذي ضم ممثلي المكون الإيزيدي في مجلس النواب وعددًا من رجال الدين والشيوخ والوجهاء من أبناء الديانة الإيزيدية".

وأكد السوداني خلال اللقاء، بحسب البيان "كبير الاعتزاز والتقدير لهذا الطيف العراقي الكريم وتضحياته، مؤكدًا حرص الحكومة على صيانة التنوّع الثقافي والاجتماعي الذي يتمتع به شعبنا العراقي، بوصفه عنصر قوّة وتلاحم وتماسك".



وأوضح السوداني أن "إعمار سنجار وسهل نينوى من الأهداف التي تسعى من أجلها الحكومة"، مشيرًا إلى أن "الإعمار وتقديم الخدمات كفيل ببسط الاستقرار في المنطقة".



وبين المكتب الإعلامي أن "الأمير حازم تحسين بيك نقل لرئيس مجلس الوزراء، شكر أبناء الديانة الإيزيدية إزاء قرار تمليك الأراضي في سنجار، بعد طول معاناة وتعطيل امتدّ لعقود طويلة، وقدّم الوفد الدعوة إلى السوداني لزيارة سنجار ومعبد لالش، ووعد رئيس مجلس الوزراء بتلبيتها قريبًا واللقاء بأصحاب المواقف البطولية".



الرئيس العراقي: إعمار سنجار أولوية

وخلال الفترة الماضية، أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، أولوية إعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم، في قصر بغداد، وفدًا ضم ممثلين عن مكونات وتجمعات مدينة سنجار".

وأكد الرئيس "أهمية ترسيخ قيم التآخي والتآزر بين جميع أبناء المدينة، وضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي"، مُشيدًا "بالتضحيات الكبيرة التي قدّمتها المدينة في مواجهة العصابات الإرهابية".

وشدد "على وجوب العمل الجاد للارتقاء بواقع المدينة والنهوض بالمستوى المعيشي"، مشيرًا إلى "المعاناة التي تواجه النازحين خاصة من أبناء سنجار وأهمية الإسراع في حسم ملفهم وإعادتهم إلى مناطق سكناهم معززين مكرمين".

وأكد "ضرورة إعادة إعمار المدينة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعويض المتضررين وتقديم الدعم اللازم بما يعزز أمن واستقرار مناطقها".

بدورهم، استعرض أعضاء الوفد الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههم خاصة بعد الجرائم التي ارتكبتها عناصر داعش ضد مكونات المدينة، مؤكدين أن "تلاحمهم وإرادتهم الوطنية أسهما في تحقيق الانتصار على قوى الإرهاب".

وطالب أعضاء الوفد "بعودة المؤسسات والدوائر الإدارية إلى المدينة وتخصيص ميزانية لها للإسراع في إعادة إعمارها وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم".