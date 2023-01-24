مصادر لوكالة الأنباء الألمانية: شولتس وافق على إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا

أعلنت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المستشار الالماني أولاف شولتس وافق على إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأشارت الوكالة الالمانية ، أن المستشار الالماني سيعلن إرسال دبابات ليوبارد الى اوكرانيا غداً امام البرلمان الالماني، فيما اشارت الرئاسة الأوكرانية، ان إرسال مئات الدبابات إلى كييف يعد دفعة للديمقراطية.



واشنطن تعلن ارسال دبابات ابرامز لاوكرانيا

أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى إرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، حسبما أفاد مسئولون أمريكيون.

وكان قد قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لأوكرانيا قاموا بتجميع حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا يعتقدون أنها كافية للنجاح بمجرد تدريب قوات كييف على المعدات.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألماني، إن الحزمة تشمل دبابات، لكن ليس دبابات القتال الألمانية الصنع التي طلبتها أوكرانيا، أو دبابات أبرامز الأمريكية.

الحزمة التي أوجزها أوستن والجنرال الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، بعد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعي الأوكراني، تتضمن مجموعة من مدافع الهاوتزر، وسيارات ستينجر، والمدرعات، والذخيرة، إلى جانب "سعة الدبابة" التي قدمتها بولندا.

قال أوستن: "هذه صفقة قوية للغاية، إذا تم نشرها بشكل صحيح ، فإنها ستمكن القوات الأوكرانية من النجاح".

وقال القائدان العسكريان الأمريكيان إن القوات الأوكرانية يتم تدريبها على معدات تم إرسالها بالفعل "أثناء حديثنا"، مشيرين إلى أن أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد للربيع.

وقال أوستن للصحفيين: "نحن نركز حقًا على التأكد من أن أوكرانيا لديها الإمكانات التي تحتاجها للنجاح، لدينا فرصة سانحة هنا من الآن وحتى الربيع ... كلما بدأوا عملياتهم، هجومهم المضاد".

راينميتال "جاهز لإرسال 139 دبابة ليوبارد" للجيش الأوكراني



وفي سياق متصل، فإن المؤسسة الالمانية مستعدة لشحن 29 دبابة Leopard 2A4 مخصصة لـ"تبادل سلسلة" في أبريل ومايو من هذا العام.

وبموجب صفقة "تبادل السلسلة"، ستزود ألمانيا بدبابات ليوبارد إلى الدول التي سلمت دباباتها السوفيتية القديمة إلى أوكرانيا.

وقالت شركة الدفاع الألمانية إن الأمر سيستغرق ما يقرب من عام لإصلاح 22 نمرًا آخر من نفس النوع، ولا يمكن تسليمها إلا في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024.