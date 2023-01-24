الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التكية السليمانية.. قلب سوريا في انتظار ترميمه وإعادته للحياة

التكية السليمانية
التكية السليمانية

فقد السوريون الكثير من معالمهم السياحية والأثرية، فلم تعد دمشق هي دمشق بعد الحرب التي مزقت البلاد، ومع ذلك تبقى بعض الأماكن رغم ما أصابها من تدمير وإهمال غالية على قلوب أهالي سوريا، تشكل وجدانهم وتربطهم بذكريات وماضي سعيد، ومن بين تلك الأماكن "التكية السليمانية"  المهددة في الوقت الحالي بالخصخصة.

وكانت انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت أصحاب الحرف يفرغون محالهم من أدواتها، في الساحة المحيطة للتكية، مما أدى إلى انتشار شائعات تفيد ببيع التكية.

من جانبه نفى وزير السياحة السوري محمد رامي مارتيني، صحة ما تم تداوله عن منح الموقع الأثري (التكية السليمانية) للقطاع الخاص، مؤكداً أنها مِلك لوزارة الأوقاف وليست لوزارة السياحة كي تتصرف بها، وأن ما يجري في التكية هو مشروع "الأكبر من نوعه في ترميم هذا المكان التراثي للمرة الأولى منذ إنشائه.

معلومات تاريخية - التكية السليمانية (تركية: Tekkiye Camii)، هي بناء متكامل في دمشق بسوريا، يعد من أهم الآثار العثمانية في مدينة دمشق، يضم مسجداً ومتحفاً وسوقاً للمهن اليدوية والتراث ومدرسةً. التكية السليمانية

كما أوضح أن أعمال الترميم الجارية بدأت منذ أكثر من 3 سنوات، وهدفها صونه والحفاظ عليه، مؤكداً أنه كان لا بد من إخلاء سوق المهن اليدوية، التي توجد في التكية الصغرى لأن أعمال الترميم وصلت إلى هذا الجزء.

تاريخ التكية السليمانية

تم بناؤها في القرن الـ16، بأمر من السلطان العثماني سليمان القانوني، وهي واحدة من أبرز التكايا العثمانية وأحدثها طرازا وأجملها عمارة، حسب مختصين.

كانت التكية السليمانية مكانا لتأدية الفروض الدينية واستراحة للحجاج وملجأ للمقطوعين والفقراء من أهالي دمشق والمسلمين وغيرهم، وبقيت كذلك حتى الاستعمار الفرنسي لسوريا عام 1920؛ حيث اتخذ الجنرال غورو وقواته من التكية مسكنا.

التكية السليمانية » دليل سفر

ومع خروج الاستعمار وحلول عام 1948، عادت المدرسة الشرعية في التكية لعقد الحلقات التعليمية وحلقات تحفيظ القرآن، ومنذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي بدأت التكية احتضان عشرات محال الحرف اليدوية الدمشقية العريقة، وتوسع هذا الجزء ليعرف لاحقا باسم سوق المهن اليدوية.

موقع أثري مميز

وتقع التكية السليمانية في موقع أثري مميزاً، حيث عرف موقعها غربي دمشق تشييد عدد من المساكن الملكية، كان آخرها القصر الأبلق لصاحبه السلطان المملوكي الظاهر ببيرس (1228-1277 من الميلاد)، الذي سمي نسبة لألوان أحجار بنائه السوداء والصفراء التي جيء بها من حلب ودرعا.

ولكن أجزاء واسعة من القصر تعرضت للاحتراق في أثناء غزوة القائد المغولي تيمورلنك لدمشق سنة 803 من الهجرة (1402 من الميلاد)، ولم يرمم القصر الأبلق ويعاد تأهيله إلا مع دخول السلطان العثماني سليم الأول دمشق سنة 923 من الهجرة (1517 من الميلاد).

مساجد دمشــــق ..مسجد التكية السليمانية - التاريخ السوري المعاصر

وبحلول سنة 959 من الهجرة (1502 من الميلاد)، كلف السلطان سليم القانوني المعماري العثماني الشهير معمار سنان بوضع مخطط معماري حديث الطراز لتكية في موقع القصر الأبلق، وفي سنة 960 من الهجرة (1553 من الميلاد) شرع عدد كبير من العمال ببناء التكية تحت إشراف المهندس الدمشقي شهاب الدين بن العطار، في حين تشير مصادر أخرى إلى أن المهندس المشرف كان الإيراني ملا آغا، واستغرق البناء 6 أعوام.

الفن الدمشقي على جدران التكية السليمانية

ويتألف بناء التكية السليمانية من كتلتين معماريتين متصلتين متشابهتين، إحداهما كبرى وتضم الجامع والتكية، والأخرى صغرى وتضم المدرسة، ويصل بين هاتين الكتلتين سوق كان مخصصا لقوافل الحجاج، وتتضح الآثار الهندسية العثمانية على التخطيط والبناء، في حين تطغى اللمسة الفنية الدمشقية على تصاميم الأبواب والنوافذ والزخارف التي تزين جدران وغرف المكان.

ويمتد سوق التكية السليمانية من أقصى شرقها إلى أقصى غربها، وترتصف على جانبيه عشرات المحال التي كانت في السابق حوانيت تجارية، وتحولت منذ سبعينيات القرن الماضي إلى محال للحرف اليدوية.

سوريا دمشق التكية السليمانية تدمير سوريا الآثار السورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

رشوان توفيق يفجر مفاجأة ويعلن استعداده التنازل لابنته عن الفيلا بشرط

رئيس وزراء الهند يرحب بزيارة الرئيس السيسى التاريخية

«نوّر عقلك».. كل ما تريد معرفته عن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

إحباط تهريب 1250 كيلو جرام حشيش خام داخل حاوية بميناء دمياط

وزير التموين يعتمد قرار تسعير الخبز بالكارت الذكى خلال ساعات

قوافل صندوق «تحيا مصر» تصل شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية