الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: التعداد السكانى فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية يشكل خطورة كبيرة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال همام الشماع، خبير اقتصادي، إن هناك علاقة طردية بين انحدار المستوى المعيشي للمواطنين والزيادة السكانية في جميع المجتمعات. 

أوضاع العالم الاقتصادية 

وأكد همام الشماع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة يشكل التعداد السكاني المرتفع خطورة كبيرة على نمو وبقاء المجتمعات. 

التعداد السكاني المرتفع

وأضاف في حديثه، أن التعداد السكاني المرتفع يؤدي إلى إهدار الموارد الطبيعية وتقليل حصة الفرد من المظاهر التنموية الذي كان ينبغي على المواطن الاستفادة بها.

همام الشماع التعداد السكانى المستوى المعيشي للأفراد القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

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