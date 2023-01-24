خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: التعداد السكانى فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية يشكل خطورة كبيرة

قال همام الشماع، خبير اقتصادي، إن هناك علاقة طردية بين انحدار المستوى المعيشي للمواطنين والزيادة السكانية في جميع المجتمعات.

أوضاع العالم الاقتصادية

وأكد همام الشماع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة يشكل التعداد السكاني المرتفع خطورة كبيرة على نمو وبقاء المجتمعات.

التعداد السكاني المرتفع

وأضاف في حديثه، أن التعداد السكاني المرتفع يؤدي إلى إهدار الموارد الطبيعية وتقليل حصة الفرد من المظاهر التنموية الذي كان ينبغي على المواطن الاستفادة بها.