إعلامى صينى: إجراءات الصين الحازمة تجاه الإنجاب سبب تحسن المستوى المعيشى للمواطن

قال الإعلامي الصيني نادر رونج هوان، إن الصين نجحت في تخفيض عدد السكان بمقدار وصل إلى ٤٠ مليون مواطن عن العقود الماضية، حيث اتخذت إجراءات حازمة تجاه الإنجاب المتعدد.

إجراءات الصين للإنجاب

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التعداد السكاني في الصين كلف الدولة الكثير من الموارد الطبيعية، كما أنها أخرت من النمو الاقتصادي الصيني، لذا إجراءات الصين الحازمة تجاه الإنجاب أثرت بالإيجاب على الاقتصاد الصيني.

تحسن المستوى المعيشي بالصين

وأضاف في حديثه، أن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الصين أدت إلى تحسين في مستوى المعيشة للشعب الصيني نتيجة استفادة المواطن من موارد دولته، ولكن ما يدعو للقلق الآن هو زيادة عمر الشيخوخة وقلة الشباب نتيجة قلة الإنجاب.