ضبط 3000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية حملة على الأسواق للتأكد من الإلتزام بالقرارات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تشكلت الحملة ناحية السنبلاوين ومركز المنصورة برئاسة دكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية لشؤن الرقابة يرافقه سامى ابراهيم من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط الآتى:

1 محضر تجميع 3000 لتر بنزين وسولار بقصد اعاده بيعها في السوق السوداء.

1 محضر واحد طن اعلاف بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها.



1 محضر نصف طن لحوم مجمدة بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

2 محضر عدم اعلان عن اسعار والبيع بازيد من السعر الرسمى لمستودعات البوتاجاز،، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

كما كرم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء مسئولى منظومة الشكاوي الحكومية بقطاعى التعليم والمستشفيات، لما حققته الجامعة من معدلات انجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال الفترة الماضية حيث حققت نسبة 99% لإجمالي إنجاز الشكاوى التي تلقتها المنظومة لعام 2022 م، وفقا للتقرير الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية الموحد لمجلس الوزراء.