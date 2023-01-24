إحباط تهريب 1250 كيلو جرام حشيش خام داخل حاوية بميناء دمياط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) والإدارة العامة لأمن الموانىوالجهات المختصة وصول إحدى الحاويات بإجمالى وزن (18,058 طن) بعدد (1174) طرد والقادمة على إحدى المراكب من ميناء إحدى الدول العربية "ترانزيت" بميناء دمياط البحرى متجهة إلى إحدى الدول الأجنبية ومشمولها المستندى المشروع (مواد غذائية) لصالح إحدى الشركات الأجنبية وبداخلها شحنة كبيرة من المواد المخدرة.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمتفتيش الحاوية وعُثر بداخلها على (عدد 91 عبوة بداخل كل منها كمية لمخدر الحشيش الخام بإجمالى وزن 1250 كيلو جرام)، وتقـدر القيمـة المـالية للمـواد المخـدرة المضبوطـة بنحو مئة مليون جنيه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.. وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة والعمل على تجفيف منابع ذلك النشاط الإجرامى من خلال تشديد الرقابة على المنافذ بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.