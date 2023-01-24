الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب 1250 كيلو جرام حشيش خام داخل حاوية بميناء دمياط

جريدة الدستور

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) والإدارة العامة لأمن الموانىوالجهات المختصة وصول إحدى الحاويات بإجمالى وزن (18,058 طن) بعدد (1174) طرد والقادمة على إحدى المراكب من ميناء إحدى الدول العربية "ترانزيت" بميناء دمياط البحرى متجهة إلى إحدى الدول الأجنبية ومشمولها المستندى المشروع (مواد غذائية) لصالح إحدى الشركات الأجنبية وبداخلها شحنة كبيرة من المواد المخدرة.

dfghg
dfghg
fghfgh
fghfgh
jhklhkjhk
jhklhkjhk

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمتفتيش الحاوية وعُثر بداخلها على (عدد 91 عبوة بداخل كل منها كمية لمخدر الحشيش الخام بإجمالى وزن 1250 كيلو جرام)، وتقـدر القيمـة المـالية للمـواد المخـدرة المضبوطـة بنحو مئة مليون جنيه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.. وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة والعمل على تجفيف منابع ذلك النشاط الإجرامى من خلال تشديد الرقابة على المنافذ بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.

إحدى الدول العربية إحدى الدول الأجنبية 100 مليون جنيه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الشركات الاجنبية بقطاع مكافحة المخدرات حشيش خام

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

رشوان توفيق يفجر مفاجأة ويعلن استعداده التنازل لابنته عن الفيلا بشرط

رئيس وزراء الهند يرحب بزيارة الرئيس السيسى التاريخية

«نوّر عقلك».. كل ما تريد معرفته عن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

إحباط تهريب 1250 كيلو جرام حشيش خام داخل حاوية بميناء دمياط

وزير التموين يعتمد قرار تسعير الخبز بالكارت الذكى خلال ساعات

قوافل صندوق «تحيا مصر» تصل شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية