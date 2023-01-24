الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فخري لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام سموحة في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة سموحة.

ويحل بيراميدز ضيفًا على سموحة في السابعة من مساء اليوم على ملعب استاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - ابراهيم عادل - وليد الكارتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - عبد الله مجدي - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وأتم نادي بيراميدز إجراءات تعاقده بشكل رسمي مع أحمد توفيق قادمًا من صفوف نادي البنك الأهلي، في إطار خطط النادي لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ووقع أحمد توفيق عقدًا مع نادي بيراميدز يستمر بموجبه حتى عام ٢٠٢٥.

يذكر أن أحمد توفيق لعب من قبل في صفوف أندية المنصورة والزمالك وبيراميدز، قبل أن ينتقل بداية الموسم الجاري إلى البنك الأهلي، ليعود مجددًا إلى صفوف بيراميدز.

وتوفيق من مواليد ١ أكتوبر عام ١٩٩١ في الشرقية، وتدرج في المنتخبات الوطنية بأعمارها المختلفة، وحمل الصفة الدولية في سبتمبر عام ٢٠١٥، ولعب ٤ مباريات دولية بقميص المنتخب الوطني

فيريرا المدير الفني للفريق، أن عبدالله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز على بعد خطوة من الانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحق لعبدالله السعيد، المشاركة مع الزمالك في مباراة القمة، بعدما غاب عن مباراة بيراميدز بالأمس أمام فاركو بالدوري المصري للإيقاف، التي انتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة.

سموحة أحمد الشناوي مباراة سموحة البرتغالي جايمي باتشيكو نادي بيراميدز

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