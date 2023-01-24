الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وقف تعليق دعوى خلع الفنانة علا غانم من زوجها

الفنانة علا غانم
الفنانة علا غانم

تنظر محكمة الأسرة بقصر النيل، اليوم الثلاثاء، وقف تعليق دعوى الخلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث عبدالعزيز لبيب، رجل الأعمال، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، لحين الفصل في طلب الرد.

وكان المستشار عاصم قنديل، قد أقام دعوى خلع موكلته الفنانة علا غانم، بمحكمة الأسرة بقصر النيل، ضد زوجها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما. 

وفي 20 مارس 2018، قررت محكمة الأسرة بقصر النيل شطب دعوى الطلاق المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث عبدالعزيز لبيب، رجل الأعمال، بعد تصالحهما.

وقدم عاصم قنديل، محامى الفنانة علا غانم، طلبا بشطب الدعوى من رئيس المحكمة لتصالح المدعية مع المدعى عليه.

الفنانة علا غانم ضرر الفصل في طلب الرد خلافات زوجية قصر النيل

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