«ذكرى خير ورخاء».. رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

هنأ المستشار محمد بكر، رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة الواحد والسبعين، و التي دافع فيها رجال الشرطة البواسل عن الوطن ضد المحتل الأجنبي وضحوا بأرواحهم فداء له.



وجاء في التهنئة : «نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، والمتحدث الرسمي باسمها.