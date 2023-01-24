الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ذكرى خير ورخاء».. رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

المستشار محمد بكر
المستشار محمد بكر

هنأ المستشار محمد بكر، رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة الواحد والسبعين، و التي دافع فيها رجال الشرطة البواسل عن الوطن ضد المحتل الأجنبي وضحوا بأرواحهم فداء له.

وجاء في التهنئة : «نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، والمتحدث الرسمي باسمها.

ذكرى عيد الشرطة وزير الداخلية المجلس الأعلى قضايا الدولة

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