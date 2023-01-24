الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

3 اختراقات WhatsApp تتيح لك قراءة النصوص سرًا دون علم المرسل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يمتلك مستخدمو WHATSAPP “واتس اب” بعض الحيل السرية في سواعدهم لقراءة النصوص دون علم المرسل.

مهما كان السبب، يمكن أن تمنح هذه النصائح المستخدمين وقتًا إضافيًا للتفكير في الاستجابة المثالية للنص، تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في الضغط باستمرارعلى الرسالة عندما تنبثق على الشاشة المقفلة لجهاز “Apple iPhone”.

تفتح الميزة، المعروفة باسم “وضع التخفي الفائق”، مربع معاينة للنص الكامل طالما تمسك بإصبعك على الشاشة، تتجاوز الحيلة التطبيق تمامًا، مما يعني أن المرسل لن يعرف أبدًا أنه قد تمت قراءته.

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هناك طريقة أخرى وهي إيقاف تشغيل "إيصالات القراءة".

يقوم WhatsApp تلقائيًا بتشغيل هذه الميزة لمستخدميه البالغ عددهم 2 مليار مستخدم.

هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين معرفة متى تمت قراءة رسالتهم عندما تتحول العلامتان الصغيرتان الموجودتان في أسفل يمين الرسالة إلى اللون الأزرق.

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لتعطيل هذه الميزة، افتح الإعدادات في تطبيق WhatsApp.

انقر فوق الحساب > الخصوصية > قراءة الإيصالات > ثم قم بإيقاف تشغيل التبديل.

ومع ذلك ، هناك صيد طفيف واحد.

لا تعمل هذه الميزة مع الرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو المشتركة في الدردشات الجماعية.

وبالمثل، عندما يرسل شخص ما رسالة صوتية، لا يمكنك تجنب العلامات الزرقاء حتى إذا قمت بتعطيل خيار إيصالات القراءة.

الطريقة الثالثة هي تشغيل وضع الطائرة على iPhone بعد تلقي رسالة.

يقطع وضع الطائرة وصول الهاتف الذكي إلى شبكات 4G و WiFi ، مما يعني أن WhatsApp لن يسجل قراءة الرسالة.

وهناك معلومة ايضًا على هامش الموضوع الذي نتحدث فيه خلال السطور السابقة : قد لا يدرك الكثيرون أن تطبيق المراسلة الشهير يحتوي في الواقع على عدد غير قليل من السياسات حول ما يمكنك إرساله وما لا يمكنك إرساله.
وبالمثل، فإن انتحال شخصية الأشخاص على أي منصة لا يتم استقباله بشكل جيد.

WhatsApp ليس استثناء، قد يتم حظر رقمك إذا تم القبض عليك وأنت تنتحل شخصية أو تظاهرت بأنك شخص آخر.

إذا كنت مصدر إزعاج للمستخدمين الآخرين وتم الإبلاغ عنك مرارًا وتكرارًا ، فقد يتم حظرك.

WhatsApp الشاشة المقفلة لجهاز Apple iPhone معاينة للنص الكامل Apple iPhone لجهاز Apple iPhone تطبيق WhatsApp

رئيس التحرير

وائل لطفي

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