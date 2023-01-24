منها وضع التخفى.. 20 ميزة فى واتس آب تجعل الحياة أسهل

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم، في تقرير لها، أهم وأبرز مميزات تطبيق واتس آب حول العالم، مشيرة إلى أن التطبيق يعد أحد أكثر التطبيقات قيمة في السوق، حيث إنه جعل التواصل مع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم أسهل.

وأشارت الصحيفة في تقريرها الى أن تطبيق واتس آب يستخدمه أكثر من مليار شخص على مستوى العالم ، فضلا عن استخدامه في الوظائف الأساسية سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق، كما انه يستخدم على نطاق واسع لهذا السبب على وجه التحديد، كما رصد التقرير اهم مميزات والاستخدامات للواتس اب.

تثبيت للاصدقاء الأكثر أهمية والمحادثات الجماعية

فمن الممكن تثبيت محادثات معينة في الجزء العلوي من التطبيق، مما يعني أنها الأولى التي تراها حتى فوق الرسائل الجديدة وغير المقروءة.

قراءة الرسائل في "وضع التخفي الفائق"

هناك عدة أنواع مختلفة من الحيل المستخدمة لتجنب السماح للشخص الموجود على الطرف الآخر من الرسالة بمعرفة أنك رأيت ما أرسله.

تسريع تشغيل الرسالة الصوتية

إذا كنت تواجه صعوبة في الجلوس أثناء الاستماع إلى الملاحظات الصوتية، فهذه هي الحيلة المناسبة لك، فقد يوفر WhatsApp خيارًا لتسريع تشغيل الرسالة الصوتية التي تتلقاها ، إما بمقدار 1.5x أو 2x.، كما أن القيام بذلك لا يغير طبقة الصوت أو الصوت ، بل يغير السرعة فقط.

النسخ الاحتياطي للمحادثات إلى البريد الإلكتروني

يوفر WhatsApp ميزة لعمل نسخة احتياطية من المحادثات عن طريق إرسالها مباشرة إلى عنوان بريد إلكتروني، وللقيام بذلك ، افتح الدردشة التي تحاول حفظها ، وانقر على الخيارات ، متبوعة بالمزيد ، ثم "الدردشة عبر البريد الإلكتروني".

تغيير خلفية WhatsApp

يوفر WhatsApp لجميع المستخدمين خلفية قياسية لكل دردشة

ارتباط الرسائل الهامة

تتيح وظيفة الرسائل "النجمة" للمستخدمين وضع إشارة مرجعية على الرسائل الرئيسية التي من المحتمل أن يعودوا إليها، هذا يوفر عملية البحث باستخدام الكلمات الرئيسية.

تسجيل الرسائل الصوتية بدون استخدام اليدين

بينما يستخدم العديد من الأشخاص الملاحظات الصوتية على التطبيق ، لا يدرك البعض أن هناك طريقة لتسجيل رسالة صوتية بدون استخدام اليدين.

معرفة بالضبط متى تمت قراءة رسالتك

في حين أنه من المعروف جيدًا أن العلامات الرمادية تعني التسليم والقراءة المتوسطة الزرقاء ، إلا أن هناك وظيفة أقل شهرة تعطي الطابع الزمني الدقيق الذي تم فتح الرسالة فيه.

إخفاء الإخطارات من شاشة القفل الخاص بك

يعني منع ظهور الإشعارات عندما يكون الهاتف مقفلاً أنه لا توجد إمكانية لتعثر شخص آخر عبر رسالة لم تقرأها بعد.

إيقاف معاينات الرسائل

في بعض الظروف ، قد ترغب في أن يتم تنبيهك إلى أن شخصًا ما قد أرسل إليك رسالة ، ولكن لا تريد أن تكون الرسالة بأكملها مرئية على شاشة القفل الخاصة بك.

إرسال موقعك إلى جهة اتصال

يمكنك "إسقاط" موقعك في رسالة إلى صديق ، مما سيسمح له بتتبع هاتفك عبر التطبيق، كما انه هناك ثلاث فترات للاختيار من بينها ؛ 15 دقيقة ، ساعة واحدة أو ثماني ساعات.

اضغط على دردشة معينة ، وانقر على الورق

صورة الشفاه إلى اليمين، اضغط على "الموقع" متبوعًا بـ "مشاركة الموقع المباشر" ، وحدد المدة، كما انه من الممكن حذف أنواع مختلفة من الوسائط من محادثات معينة بسرعة وسهولة.

إخفاء الدردشات من قائمة المحادثات الخاصة بك

هناك أوقات قد تشعر فيها بالملل من رؤية محادثة في سجل رسائلك ، لكنك لست مستعدًا لحذف سلسلة المحادثات تمامًا. تعد وظيفة "الإخفاء" مفيدة للغاية بعد نص مخمور أو خطأ محرج بشكل خاص.

إرسال صورة أو مقطع فيديو مختفي

على غرار SnapChat و Instagram ، من الممكن إرسال صورة أو مقطع فيديو يختفي بمجرد مشاهدته مرة واحدة، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لإرسال معلومات حساسة أو خاصة ، ولكن من الملاحظ أن المستلم لا يزال بإمكانه التقاط لقطة شاشة.

طلب Face ID أو Touch ID لفتح WhatsApp

هذه الخدعة متاحة فقط لمستخدمي iOS في الوقت الحالي ، ولكنها تضيف عمقًا وطبقة إضافية من الأمان لحماية رسائلك، ولعند تشغيل هذه الميزة ، سيُطلب Face ID أو Touch ID للوصول إلى الرسائل حتى على هاتف غير مؤمّن بالفعل.

تقليل بيانات الاستخدام

هناك حيلة لتقليل استخدام البيانات من خلال صفحة إعدادات واتس اب، يمكن تحقيق ذلك من خلال الوصول إلى الإعدادات واستخدام البيانات وإعدادات الاتصال وأخيراً تحديد الخيار الذي يقول "استخدام بيانات أقل".

تشغيل اختفاء الرسائل

ستؤدي الرسائل المختفية إلى مسح سجلك مع جهة اتصال بعد 24 ساعة أو سبعة أيام أو 90 يومًا، يمكن استخدام الوظيفة لمحادثات محددة ، ولكنها ليست آمنة من الفشل ، حيث يمكن حفظ الرسائل في مكان آخر.

البقاء متصلاً بالإنترنت حتى أثناء وجودك بعيدًا عن الهاتف

يحتوي WhatsApp على متصفح ويب يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول على جهاز كمبيوتر واستخدام الخدمة كالمعتاد.

بالنسبة للمواقف التي تكون فيها الهواتف محظورة أو مرفوضة - كما هو الحال في الفصل الدراسي أو بيئة العمل - فإن هذا يوفر حلاً بديلاً للرد على الرسائل في الوقت المناسب.

إخفاء القراد الأزرق

إذا كنت ترغب في تجنب السماح للأشخاص بمعرفة أنك فتحت رسالتهم ، فإن WhatsApp يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل ميزة التجزئة الزرقاء.

ومع ذلك ، عند القيام بذلك ، ستمنع نفسك أيضًا من رؤية الوقت الذي يقرأ فيه الأشخاص رسائلك في المقابل.

قلب الكلمات بخط عريض أو مائل أو يتوسطه خط

لوضع مزيد من التركيز على بعض الكلمات ، يتوفر لمستخدمي WhatsApp خيار الكتابة بالخط المائل أو الغامق أو يتوسطه خط في رسائلهم.