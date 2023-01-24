رئيس «مياه أسيوط» يتفقد عددًا من القرى للاطمئنان على جودة وضغط المياه

أجرى المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جولة ميدانية بمحطات مياه مركز أسيوط، وذلك للاطمئنان على جودة المياه وضغوطها بالمنطقة.

ورافق الشرقاوي خلال الجولة النائب مصطفي بدران عضو مجلس النواب بمركز أسيوط، وعدد من مسئولي الوحدات المحلية والسادة رؤساء القطاعات الجغرافية بالشركة ومدير منطقة مركز أسيوط.

بدأت الجولة الميدانية بالمرور على محطة مياه المطيعة المرشحة والتي تضم عدد(4) محطات كومبكت.

كما تضم المحطة عدد (2) بئر ارتوازي للاستعانة بهما في أوقات الذروة، لتصرف الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 180 ل/ث لتغذية قرية المطيعة بالكامل وقد تم عمل إحلال وتجديد ورفع كفاءة الموقع العام للمحطة ضمن أعمال خطة الاحلال والتجديد التي توجهها الشركة لرفع كفاءة أصولها الإنتاجية.

وجاءت الجولة الميدانية بعمل زيارة لمحطة مياه النمايسة بمركز أسيوط المحطة الارتوازي التي تضم محطة معالجة حديد ومنجنيز بطاقة إنتاجية 90 ل/ث لتغذية قرية النمايسة، وأولاد على، وأولاد إبراهيم، والشغبة، وجار التنسيق مع مسئولي مديرية الصحة لعمل إحلال وتجديد لعدد (2) بئر ارتوازي بالمحطة لزيادة ضغط المياه خاصة في فصل الصيف.

وشهدت الجولة الميدانية أيضا المرور على بعض منازل المواطنين للاطمئنان على جودة وسلامة المياه والتحقق من الضغط الجيد للمياه عند وصولها للعملاء في أماكن متفرقة، سعيًا لتحقيق خدمة متميزة والتغلب على أي عقبات تحول دون ذلك.