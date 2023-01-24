شقيقان وراء قتل سائق بـ3 طعنات في العاشر من رمضان

أمرت نيابة العاشر من رمضان، الثلاثاء، بحبس شقيقين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل سائق بسبب أولوية المرور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى فاقوس المركزي بوصول "أحمد. ص"، 24 عاما، جثة هامدة إثر إصابته بـ3 طعنات بالصدر، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العاشر من رمضان الجامعى.

وتبين نشوب مشادة كلامية داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان نطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بين المجنى عليه و سائق وشقيقه أولوية المرور داخل الموقف.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة قاما على أثرها الطرف الثانى بطعن المجني عليه بـ3 طعنات متفرقة بالصدر بسلاح أبيض مطواة.

تحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.